Meteoroloji'nin verilerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Bazı bölgeler için buzlanma ve çığ uyarısı da yapılırken AKOM; İstanbul'da pazar-pazartesi kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT

Yağışların; Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ( 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmeli...

DOĞU İÇİN BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL'A DA KAR GELİYOR

AKOM tarafından İstanbul için yapılan uyarıda ise pazar başlaması beklenen kar yağışının pazartesi de sürmesinin beklendiği bildirildi.

İstanbul Valiliği açıklamasında da "İstanbul’da Cuma günü hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşecek. Cuma sabah saatlerinde; yüksek kesimlerde oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı, Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalarla, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

