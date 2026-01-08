İhlas Haber Ajansı • Yalova
Kocaeli'de arabalı feribot, denizde fırtınaya yakalandı!
Yalova Topçular İskelesi'nden Kocaeli Eskihisar'a sefer yapan İDO'ya ait arabalı feribot, Marmara Denizi’nde fırtınaya yakalandı. Onlarca araç ve yüzlerce yolcunun bulunduğu geminin Kocaeli yönüne doğru sürüklendiği bildirildi. Yaklaşık 2 saattir denizde mahsur kalan yolcuların kurtarılmayı beklediği, kaptanın ise yolcuları sakin olmaları konusunda uyardığı belirtildi.
Yalova'da Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a gitmek için yola çıkan İDO'ya ait arabalı feribot, fırtınaya yakalandı.
KOCAELİ'YE SÜRÜKLENİYOR
Onlarca araç ve yüzlerce yolcuyla deniz ortasında kalan geminin Kocaeli istikametine doğru sürüklendiği öğrenildi.
2 SAATTİR DENİZDELER
Yaklaşık 2 saattir deniz ortasında araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, gemi kaptanı tarafından sık sık sakin olunması konusunda uyarıların yapıldığı öğrenildi.
