UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Newcastle United ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Barcelona, rövanşta karşılaştığı İngiliz ekibini 7-2'lik skorla bozguna uğrattı ve adını son 8 takım arasında yazdırdı.

İspanyol devi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Newcastle United'ı konuk etti.

BARÇA FARKA GİTTİ

Camp Nou'da 1-1 rövanşında Newcastle'ı 7-2 mağlup eden Barça, adını çeyrek finale yazdırdı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 6 ve 72. dakikalarda Raphinha, 18. dakikada Marc Bernal Casas, 45+7. dakikada penaltıdan Lamine Yamal, 51. dakikada Fermin Lopez Marin, 56 ve 61. dakikalarda Robert Lewandowski kaydetti. Newcastle United'ın golleri ise 15 ve 28. dakikaşarda Anthony Elanga'dan geldi.

Camp Nou

KATALANLAR SON 8'DE

Sahadan 7 gollü galibiyetle ayrılan Barcelona, adını son 8 takım arasında yazdırmayı başardı. Newcastle United'ın ise Şampiyonlar Ligi macerası sona erdi.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid - Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

