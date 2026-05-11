ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik teklifiyle ilgili "Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" demişti. İran tarafı da ABD’nin savaşı sonlandırmaya yönelik teklifini "teslimiyet" olarak nitelendirerek kabul etmedi. İran basını, Tahran yönetiminin "ABD’den İran’a savaş tazminatı ödenmesi, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tamamen kabul edilmesi, yaptırımların kaldırılması ve el konulan İran varlıklarının iade edilmesi" talebinde bulunduğunu açıkladı.

İran basını, Tahran yönetiminin ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifini kabul etmediğini duyurdu. Resmi İran televizyonunda yer alan haberlere göre; ABD’nin teklifini "teslimiyet" olarak nitelendiren Tahran yönetimi, bunun yerine "ABD’den İran’a savaş tazminatı ödenmesini, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tamamen kabul edilmesini, yaptırımların kaldırılmasını ve el konulan İran varlıklarının iade edilmesini" istedi.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı ise İran’ın cevabında ABD'yi "Deniz ablukasını sona erdirmeye, daha fazla saldırı olmayacağına dair garanti sağlamaya ve İran petrol satışlarına yönelik ABD yasağını kaldırmaya" çağırdığı aktarıldı.

"İRAN’DA HİÇ KİMSE TRUMP’I MEMNUN ETMEK İÇİN PLAN YAPMIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran yönetiminin cevabını "kabul edilemez" olarak nitelendirmesini değerlendiren İranlı bir yetkili ise, "Trump’ın cevabı hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eğer mutsuzsa, bu daha da iyi. İran’da hiç kimse Trump’ı memnun etmek için plan yapmıyor. Müzakere ekibi planları sadece İran halkı için hazırlıyor. Trump gerçeklerden hoşlanmıyor; bu yüzden İran'a karşı sürekli yeniliyor" ifadelerini kullandı.

TRUMP, İRAN’IN CEVABINI BEĞENMEDİ

İran, ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifine verdiği cevabı Pakistan üzerinden ABD’ye iletmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın cevabını incelediğini belirterek, "İran'ın sözde ‘temsilcilerinden’ gelen cevabı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" açıklamasında bulunmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası