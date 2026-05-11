İstanbul'dan Nepal'e giden Türk Hava Yolları (THY) uçağında inişin ardından taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine slide açılarak yolcular tahliye edildi.

Nepal'in başkenti Katmandu'ya giden TK726 sefer sayılı THY uçağında duman paniği yaşandı.

Uçakta Katmandu Havalimanı'na inişinin ardından taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine slide açılarak yolcu tahliyesi yapıldı. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma olmazken, uçakta teknik inceleme başlatıldı.

HİDROLİK BORUSUNDA TEKNİK ARIZA

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada ilk incelemeler sonucunda olayın nedeninin "hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arıza" olduğunu belirtti.

Üstün'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"TK726 sefer sayılı İstanbul–Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağımızın piste normal iniş yapmasının ardından, taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir.



Tahliye süreci başarı ile tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış, uçağımızın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemelerde dumanın, hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir."

