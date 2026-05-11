CHP'de art arda patlayan skandalları görmezden gelen Genel Başkanı Özgür Özel'e tepkiler giderek artıyor. Son olarak CHP'nin içine düştüğü durumu değerlendirip partililere seslenen CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin; "İçim yanıyor. Gerçek Cumhuriyet Halk Partililer bu 103 yıllık Çınar'ın kendilerine vermiş olduğu makam, mevki, itibar ne verdiyse şimdi onları göreve çağırıyorum. Partinize sahip çıkın" dedi.

Partisindeki skandalları görmezden gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her geçen gün yeni bir skandala daha imza atıyor. Özel'in partisindeki krizlere 'Dur' demek yerine izlediği yol tepkileri artırıyor.

CHP Uşak Belediye eski Başkanı Özkan Yalım ve CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in "etkin pişmanlık" ifadeleri gündemi sarsmıştı. Özellikle Böcek'in babasının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için 1 milyon euro rüşveti çantayla CHP Genel Merkezi'ne götürdüğünü itiraf etmesi ses getirmişti.

PARTİLİLER ÖZEL'E ÖFKELİ

Sabah'ta yer alan habere göre herkes konuya ilişkin bir açıklama beklerken Özgür Özel, 8 Mayıs akşamı katıldığı programda Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel'in iftira niteliğindeki açıklamalarıyla ilgili soruşturma başlatırken, partililerden Özel'in açıklamalarına ve kayıtsızlığına öfke ise giderek artıyor.

Gürsel Tekin

GÜRSEL TEKİN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetiminde görevlendirilen Gürsel Tekin de partide yaşananlara ilişkin konuştu. Tekin, CHP'nin içinde bulunduğu durumla ilgili şunları söyledi:

"GERÇEK CHP'LİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

"İçim yanıyor. Yüreğim yanıyor. Yani tertemiz bir siyasi hareketin Türkiye kamuoyunda bu meselelerle anılması doğrusu gerçekten beni çok üzüyor. Şaşkınlıkla izliyorum. Aylardır içim yanıyor. Sadece bugün değil. Aylardır bu sorunlardan dolayı içim yanıyor. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Gerçek Cumhuriyet Halk Partililer bu 103 yıllık Çınar'ın kendilerine vermiş olduğu makam, mevki, itibar ne verdiyse şimdi onları göreve çağırıyorum. Partinize sahip çıkın"

CHP'de yaşanan yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık olaylarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gürsel Tekin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına baktığınızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e o dönem bütün yalılar, köşkler bomboştu. Atatürk'ün kız kardeşi, yeğenleri, manevi evlatları vardı. Hiçbirisine bir çöp bırakmadı. Sonrası İsmet İnönü, sonrası Bülent Ecevit, sonrası Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlık sebebi liderlerinin hassasiyetidir" dedi.

GÖZLER 15 MAYIS'TA

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava 15 Mayıs’a ertelenmişti. Mahkeme, Gürsel Tekin ve heyetinin görevde kalmasına karar vermişti.

