Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde sona gelindi. Başvurularını tamamlayan binlerce öğretmen şimdi sonuç ekranına kilitlendi. ''Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' merak edilirken bakanlık tarafından yayımlanan resmi takvime göre il içi tayin sonuçlarının bugün erişime açılması bekleniyor.

2026 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 4-6 Mayıs tarihleri arasında alınırken, adaylar görev yaptıkları il içerisindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 tercih yaptı. Başvuruların tamamlanmasının ardından süreçte gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Peki, il içi tayin sonuçları nereden öğrenilir, öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Başvurularını tamamlayan binlerce öğretmen, tayin sonuçlarını sorgulayabilecekleri ekranı yakından takip ediyor.

İl içi tayin sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla yerleştirme bilgilerine ulaşabilecek.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İl içi yer değiştirme sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Bakanlığın yayımladığı resmi takvime göre öğretmenlerin atama işlemleri ve sıra kayıtlarının oluşturulması 11 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçların gün içerisinde sistem üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Atama işlemlerinde öğretmenlerin hizmet puanı üstünlüğü esas alınacak. Puan eşitliği yaşanması halinde ise öğretmenlik hizmet süresi ve göreve başlama tarihi dikkate alınacak.

ÖĞRETMEN ATAMA İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre il içi tayin sonuçları 11 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenler sonuçlarını aynı gün içerisinde elektronik sistem üzerinden öğrenebilecek.

İlk yerleştirmede tercih ettiği okullara atanamayan öğretmenler için ise sıra uygulaması devam edecek. Başvuru sırasında sıra kaydı talebinde bulunan adaylar, ilk iki tercihleri için hizmet puanına göre sıralamaya alınacak. Yaz dönemi boyunca oluşacak boş kadrolar doğrultusunda yeni atamalar yapılmaya devam edecek.

