2026 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına ilişkin yeni bir duyuru paylaşıldı. Yapılan duyuruya göre, öğretmenlerin il içi atama başvuru süreci uzatıldı. Başvurular için artık son saatlere girildi. Peki, öğretmenlerin il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmenlerin il içi atama başvurularında son tarih olarak 6 Mayıs tarihi belirlenmişti ancak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzatma kararı geldi. Yapılan duyuruya göre, il içi tayin başvuruları7 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.00'a kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı adayları bilgilendirdiği duyuruda,"2026 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında başvurular 07.05.2026 tarihi saat 16.00'a kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 2026 yılı il içi yer değiştirme takvimine göre atama sonuçları, 11 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Atamalar, öğretmen ihtiyacı ve tercih sıralaması dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. İl içi atama başvurusunda bulunan adaylar MEBBİS ve e-Devlet kullanıcı hesabı üzerinden sonuç sorgulaması yapabilecek.



ATAMALAR SONRASI SÜREÇ

Atama sonrası süreç de belirlenen takvime göre devam edecek. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran’da yapılacak. Boş kalan kadrolar için sıra işletme yöntemi uygulanacak. İlk tur atamalar 3 Temmuz’da yapılacak, ilişik kesme işlemleri ise 6 Temmuz’da tamamlanacak. Takvimin son aşamasında ikinci tur atamalar 13 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Hak sahipleri, 14 Ağustos 2026 itibarıyla tebligatlarını alarak ilişik kesme işlemlerini tamamlayacak.

