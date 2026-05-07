Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 karayolu üzerinde seyir halindeyken sollama yapmak isteyen bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir iş yerinin önünde park halinde bulunan 4 araca birden daldı. Çarpmanın şiddetiyle ortalığın savaş alanına döndüğü ve park halindeki araçların adeta hurdaya çıktığı feci kazada, kontrolden çıkan otomobilin içerisindeki 4 kişi yaralandı. Yürekleri ağza getiren çarpışma anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisine başlandı.

