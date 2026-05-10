İl içi atama sonuçları için nefesler tutuldu! Başvuru süresinin tamamlanması ardından değerlendirme sürecinin tamamlanması bekleniyor. Yayımlanan kılavuza göre, il dışı tayin sonuçları online olarak duyurulacak. Adaylar MEBBİS ve e-Devlet sistemi üzerinden sonuç sorgulaması yapabilecek. Peki, il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 yılı il içi yer değiştirme sürecinde gözler sonuç tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan kadrolu öğretmenler ile sözleşmeliyken kadroya geçen öğretmenlerin il içi tayin başvuru süreci geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvuruları onaylanan adayların değerlendirme işlemlerinin ardından, atama sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

İL İÇİ ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

İl içi yer değişikliğine başvurusu onaylanan öğretmenlerin atamaları 11 Mayıs 2026 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ve bu atamayla oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre Bakanlıkça gerçekleştirilecektir.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi2 daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. MEBBİS öğretmen il içi atama sonuçları ekranında öğretmenler yerleştikleri, okulları öğrenebilecek.

SIRAYA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

İl içi isteğe bağlı yer değişikliği sonrasında tercihleri doğrultusunda ataması yapılamayan öğretmenler istemeleri halinde ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi2 daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise sıra önceliği bilgisayar kurası ile belirlenecek.



