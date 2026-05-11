NBA'de Knicks rekoru egale etti: 76ers'ı 4-0'la geçti, konferans finaline çıktı
Amerikan Basketbol Ligi'de (NBA) New York Knicks, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 144-114 mağlup ederek, seriyi 4-0 kazandı ve Doğu Konferansı'nda finale çıktı.
NBA'de New York Knicks, Xfinity Mobile Arena'da oynanan maçtaPhiladelphia 76ers'ı 144-114 yenerek, adını Doğu Konferansı'nda finaline yazdırdı.
76ers potasına gönderdiği 25 üçlükle play-off rekorunu egale eden Knicks'te sakatlanan OG Anunoby'nin yerine ilk 5'te başlayan Deuce McBride, 25 sayıyla en skorer isim oldu. Jalen Brunson 22 sayı, Josh Hart ve Karl-Anthony Towns ise 17'şer sayı üretti.
76ers'ta Joel Embiid 24, Tyrese Maxey 17 sayıyla oynadı. 10 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona; 7 sayı, 2 ribaunt, 1 blok kaydetti.
Üst üste 2 sezondur konferans finaline yükselen Knicks, Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons serisinin galibiyle karşılaşacak.
TIMBERWOLVES SERİYİ EŞİTLEDİ
Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, sahasında San Antonio Spurs'ü 114-109 yenerek, seriyi 2-2 yaptı.
Anthony Edwards'ın 36 sayıyla takımını sırtladığı mücadelede, Naz Reid 15 sayı, Rudy Gobert 13 ribaunt, 11 sayılık performans sergiledi.
WEMBANYAMA İHRAÇ EDİLDİ
Spurs'te kinci çeyreğin başında Naz Reid'in boynuna dirsek attığı gerekçesiyle Victor Wembanyama'nın ihraç edildi.
Timberwolves karşısında De'Aaron Fox ve Dylan Harper 24'er, Stephon Castle ise 20 sayıyla oynadı.