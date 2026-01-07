Kaydet

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi Sivas Kongre Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir kahvehaneden çıkan grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlenen kavgada tarafların birbirlerine acımasızca tekme, yumruk ve sopalarla saldırdığı o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Sokak ortasındaki şiddet olayına çevre sakinleri müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kavgaya karışan şahısların emniyet güçleri olay yerine ulaşmadan önce bölgeden hızla uzaklaştığı tespit edildi. Polis ekipleri, hem vatandaşların çektiği görüntüleri hem de çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olaya karışan kişilerin kimliklerini belirlemek ve kavganın çıkış nedenini aydınlatmak üzere geniş çaplı çalışma başlattı.

