İstanbul Sarıyer’de geçtiğimiz Çarşamba günü Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde meydana gelen ve bir gencin ölümüyle sonuçlanan trajik olayın güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Sahil kenarında motosikletiyle hareket ettiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen Kemal Uğur, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldıktan kısa bir süre sonra motosikletine bakmak için tekrar denize girdi. Dalgaların arasında gözden kaybolan genci kurtarmak için bölgeye itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Uğur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yeni ortaya çıkan kamera kayıtlarında, motosikletin denize uçtuğu anlar ve o sırada çevrede balık tutan vatandaşların yardım edebilmek için sergilediği büyük panik saniye saniye yansıdı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş kapsamlı soruşturma sürüyor.

