Asgari ücret, memur ve emekli zammının ardından gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. Şu an 16 bin 881 lira seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşının artırılması için yasal düzenleme gerekiyor.

Ekonomi yönetimi en düşük emekli maaşını artırmak için çalışmalara başladı. Dün ilk toplantı gerçekleştirildi.

KULLİYE'DE KRİTİK TOPLANTI Ekonomi yönetimi en düşük emekli aylığını görüşmek için dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Toplantıda yasal düzenlemenin detayları ve bütçe üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.

EMEKLİYE YÜZDE 12,19 ZAM YAPILDI SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli aylığına da bu oranda zam yapılması durumunda rakam 18 bin 938 liraya çıkacak.

Ancak memur emeklisi ile işçi emeklisi arasındaki maaş farkının giderek daha da artması nedeniyle ekonomi yönetimi bir formül arayışında.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI FORMULÜ Hatırlanacağı üzere asgari ücret yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL'ye çıkarılmıştı. En düşük emekli maaşı için de asgari ücret zammı formülü ortaya çıktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 27 ZAM İDDİASI Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, en düşük emekli maaşına da yüzde 27 zam yapılması gündemde. Bu durumda en düşük emekli maaşı 21 bin 438 liraya çıkacak.

MALİYET NEDENİYLE GERÇEKLEŞMEYEBİLİR Yüzde 27'lik zammın gerçekleşip, gerçekleşmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Bu orandaki bir zammın Hazine'ye etkisi 10 milyar liranın üzerinde olacağı için, gerçekleşmemesi de olasılıklar arasında.

En düşük emekli aylığına ilişkin zammın önümüzdeki günlerde kesinleşmesi ve düzenlemenin kısa süre içerisinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.

