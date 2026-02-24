Altın fiyatlarında son dakika! 24 Ocak 2026 gram altın fiyatı 7.315 TL ve ons altın fiyatı 5.190 dolardan güne başlıyor. Fiyatlarda düne göre sınırlı kâr satışları yaşanıyor. Dikkatler perşembe gerçekleşecek üçüncü tur ABD-İran müzakerelerine çevrildi. Öte yandan İsviçreli UBS analistleri, sarı metali destekleyen temel etkenlerin devam ettiğini belirterek, ons altının haziran ayına kadar 6.200 dolara ulaşabileceğini öngördü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda son 4 işlem gününde yükseliş trendinde hareket eden ve geride kalan 3 haftanın zirvesine yönelen ons altında yön bugün aşağı döndü. Ons fiyatı dün de %2,32 primle 5.226 dolardan kapanış yapmıştı. Bugünkü işlemlerde ise sınırlı da olsa kâr satışları öne çıkıyor. TSİ 06:15 itibarıyla ons altında 5.190 dolara yakın denge arayışı devam ederken, fiyatlarda da dünkü kapanışa göre %-0,5’in üzerinde geri çekilme gözlemleniyor.

24 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik gram fiyatına da yansıyor. Spot piyasada işlem gören 24 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7.315 TL’den güne başlıyor. Dünkü işlemlerde kapanış 7.382 TL’den gerçekleşmişti. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 7.535 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 12.305 TL’den gerçekleşiyor.

Altında yeni hedef! Ons fiyatı hazirana kadar…

TARİFELER…

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen %15’lik tarifelerin etkileri takip ediliyor. Yeni tarifeler, iade davaları ve diğer ülkelerden misilleme endişeleri, piyasalarda risk iştahını da düşük tutuyor.

MÜZAKERELER…

Öte yandan ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin üçüncü turu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ve ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında Perşembe günü Cenevre’de gerçekleşecek. Piyasalar bu görüşmeye odaklanırken, altın fiyatları da bekleyişe geçti. Trump, müzakere ile çözümü tercih ettiğini ancak nükleer anlaşmaya varılamaması durumunda bunun ciddi sonuçları olabileceği konusunda uyarmıştı.

Altında yeni hedef! Ons fiyatı hazirana kadar…

ALTINDA BEKLENTİLER

Bu arada İsviçreli UBS analistleri tarafından bu hafta başında paylaşılan bir analizde, altın fiyatlarının jeopolitik gerilimi henüz tam olarak fiyatlamadığı öngörüldü. ABD Merkez Bankasından beklenen faiz indirimleri ve küresel talebe dikkat çeken UBS, ons altın fiyatının haziran ayına kadar ons başına 1.000 dolar daha artmasının muhtemel olduğunu ileri sürüyor.

ONSTA HEDEF FİYAT

UBS analistleri "Altın, jeopolitik gerilimlerdeki son artışa nispeten ılımlı tepki verdi. Fiyatların daha da yükselebileceğini düşünüyoruz” görüşünü paylaşarak, sarı metalin yükselişini destekleyen temel etkenlerin devam ettiğine dikkat çektiler ve önümüzdeki aylarda ons fiyatının 6.200 dolara ulaşabileceğini öngördüler.



