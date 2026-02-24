Okullarda yapılan ramazan ayı etkinlikleri İzmir'de protesto edildi. Yürüyüş yapan gruba tepkiler çığ gibi büyüdü. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, konuyla ilgili "Vesayet dili üretmeye çalışanları ibretle izliyoruz" dedi.

Okulları saran ramazan etkinlikleri 28 Şubat'çıları çıldırttı. İzmir’in çöp ve çukurdan geçilmeyen yollarında yürüyen grup nefret kustu.

Vatandaşlar “Noel ve cadılar bayramı kutlayan bu azgın azınlığın derdi sadece İslamiyet’le” diyerek tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Okullardaki ramazan ayı etkinliklerini protesto etmek için İzmir’de düzenlenen yürüyüşe AK Parti’den de tepki geldi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan "Bugün Millî Eğitim Bakanlığı’nın ramazan etkinlikleri üzerinden laiklik kılıfıyla yeniden bir vesayet dili üretmeye çalışanları endişeyle ama ibretle takip ediyoruz. Açıkça söylüyoruz: bu ülke sizin eski ayarlarınıza dönmeyecek! Milletimizin manevi değerlerini yok saymanızı isteyen anlayış, ‘Eski Türkiye’nin tortusudur. O buyurgan ton, o elitist kibir artık işlemiyor. Kimse seçilmiş iktidara üstten konuşamaz, ‘ayar’ veremez! Bizim manevi ve kültür değerlerimiz, rotamız bellidir. Ramazan ayının ruhunu yaşamayı binlerce yıldır bu toprakların mayasından alıyoruz! O sebeple mezarlık başında rakı içenlerden kültür öğrenecek değiliz! Kimse bize dışarıdan ‘kültür’ adı altında yozlaşma ihraç etmeye kalkmasın" dedi.

