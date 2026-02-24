Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde ambulans uçakla kalkıştan 20 dakika sonra temas kesildi. Uçağın, Chatra bölgesinde düştüğü ve 7 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

India Today sitesinin haberine göre Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Redbird Airways şirketine ait Beechcraft C90 tipi uçağın Jharkhand eyaletinin başkenti Ranchi'den kalkış yaptığı belirtildi.

KALKIŞTAN 20 DAKİKA SONRA TEMAS KESİLDİ

Açıklamada, kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra uçakla temasın kesildiği daha sonra uçağın Chatra bölgesinde düştüğünün tespit edildiği aktarıldı.

7 KİŞİ ÖLDÜ

Chatra Bölge Komiseri Keerthishree G, konuya ilişkin yaptığı açıklamada düşen ambulans uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yetkililer uçakta 2 pilotun yanı sıra vücudunun yüzde 63'ünde yanık bulunan 41 yaşındaki bir hasta, hastaya eşlik eden iki refakatçi, bir doktor ve bir sağlık personeli bulunduğunu açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

