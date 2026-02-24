Nikah masasına oturmaları beklenen Evrim Alasya ile Kerem Alışık, 1,5 yıldır devam eden ilişkilerini sonlandırdı. Şaşırtan ayrılığın perde arkası da kısa sürede ortaya çıktı. Alasya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşımlar, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde “Kıvılcım” karakterini üstlenen Evrim Alasya’nın, uzun süredir birlikte olduğu Kerem Alışık ile yollarını ayırdığı öğrenildi. Ayrılığa neden olan gelişmenin sosyal medyada yaşanan bir kriz olduğu öne sürüldü.

BAŞKA BİR KADININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İddiaya göre Kerem Alışık, sosyal medya hesabından yanlışlıkla başka bir kadına ait fotoğrafı paylaştı. Kısa süre içinde hatasını fark ederek paylaşımı silen Alışık’ın bu hamlesi, ancak Evrim Alasya’nın dikkatinden kaçmadı. Yaşanan gelişmenin ardından Alasya, sosyal medya hesabından yaptığı “Yakışır” paylaşımıyla Alışık’a göndermede bulundu.

Evlenecekleri beklenen Kerem Alışık ile Evrim Alasya ayrıldı! Perde arkası ortaya çıktı

PEŞ PEŞE MANİDAR PAYLAŞIMLAR

Bununla da yetinmeyen oyuncu, peş peşe yaptığı manidar paylaşımlarla dikkat çekti. Alasya, “Birine nasıl hissettiğiniz hakkında defalarca aynı şeyi söylemek zorunda kalıyorsanız ve hiçbir şey değişmiyorsa anlayın ki o kişi size saygı duymuyordur” sözleriyle sitemini dile getirdi. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, takipçileri tarafından ayrılığa dair net bir mesaj olarak yorumlandı.

Öte yandan Evrim Alasya’nın, Kerem Alışık’ı sosyal medya hesabından çıkardığı da görüldü. Alasya daha sonra, Neşet Ertaş’a ait olduğu bilinen “Sana değer veren insan kendisi asla seni kaybedecek duruma sokmaz. Sezen insan, sevdiğini incitmez, rencide etmez, duygularını görmezden gelmez” sözünü paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

OYUNLARI DA İPTAL EDİLDİ

Ayrılığın ardından çiftin birlikte sahne aldığı “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununun yeni temsil tarihleri de iptal edildi. Organizasyon yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bilet satın alan izleyicilere ücret iadesi yapılacağı bildirildi.

