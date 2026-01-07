Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör, hafta başında gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunun ardından bugün serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında, pazar gecesi saat 03.00 sıralarında evine yapılan baskınla gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör, bu sabah savcılık ifadesi için Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; saat 09.00 civarında adliyeye getirilen Güngör, soruşturma kapsamında ifadeleri alınan toplam 25 kişiyle birlikte sorgulandı. Yapılan işlemlerin ardından Güngör, serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 26 kişi hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” ve “bir kişiyi fuhşa teşvik etmek, fuhuşa aracılık etmek veya yer temin etmek” suçlarından gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Bu doğrultuda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla’da operasyon düzenledi. Operasyonlarda, oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ dahil olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şu isimler gözaltına alınmıştı:

Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Doğukan Güngör, Burak Altındağ, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Bülent Tetik (Cezaevinde), Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım, Koray Beşli̇, Alya Şahinler, Ceyda Ersoy

