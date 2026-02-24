Show TV’nin perşembe akşamlarına damga vuran Veliaht dizisinin akıbeti, son reyting sonuçları ile yeniden tartışılmaya başlandı. Hikaye sebebiyle çekimleri süreliğine Kars’a taşınan dizi 26. bölüm itibarıyla İstanbul'a dönüyor. Yeni bölümleri bekleyen izleyiciler "Veliaht final mi yapıyor?" sorusunu araştırıyor.

Faro ve Gold Yapım imzalı Veliaht dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle sezonun iddialı projeleri arasında yer alırken, dizinin geleceğine dair kulis bilgileri gündeme geldi. Reytingler nedeniyle final ihtimali olup olmadığı konuşuluyor.

VELİAHT FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Veliaht dizisi için şu an itibarıyla alınmış resmi bir final kararı bulunmuyor. Ancak yapımın son bölümde aldığı reyting sonuçları, dizinin geleceğinin önümüzdeki haftalarda netleşeceğini gösterdi. ABC1’de 3,28, AB’de 2,93 ve Total’de 2,78 reyting elde eden dizi için kanal ve yapım şirketinin yeni bölümlerin performansını yakından takip ettiği ifade edildi. Diziyle ilgili gün değişikliği şu anda düşünülmüyor.

Veliaht final mi yapıyor? Dizinin akıbeti gündemde

VELİAHT DİZİSİ BİTİYOR MU, DEVAM EDECEK Mİ?

Dizinin çekimleri, bir süreliğine hikaye gereği Kars'a taşınmıştı. 26. bölüm itibarıyla çekimlerin İstanbul'a geri taşınacağı öğrenildi. Son bölümlerin ardından dizinin devam edip etmeyeceği merak edilse de şu an için alınan bir final kararı bulunmuyor.

Veliaht final mi yapıyor? Dizinin akıbeti gündemde

Geniş oyuncu kadrosuna sahip dizinin oyuncuları arasında, Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Derin Beşikçioğlu, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası