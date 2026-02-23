TRT 1 yayın akışı nedeniyle Kod Adı Kırlangıç dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Ekran macerasında 76. bölümü geride bırakan dizinin fragmanına ise bir süredir yer verilmedi. Peki, Kod Adı Kırlangıç dizisi bitti mi, 77. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

Kod Adı Kırlangıç dizisi takipçilerinin gündeminde yeni bölüm fragmanı ve tarihi var. Uzun süredir ekran macerasına devam eden dizisinin ekran macerasına ara verdiği ortaya çıktı.

RAMAZAN ARASI VERİLDİ

Kod Adı Kırlangıç dizisinin yeni bölümlerine Ramazan ayı nedeniyle ara verildi, bu nedenle dizinin 77. bölüm fragmanı yayımlanmadı. TRT 1'in resmi açıklamasına göre, Ramazan sonrası devam edecek.

Kod Adı Kırlangıç dizisi bitti mi, 77. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

KOD ADI KIRLANGIÇ 77. BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kod Adı Kırlangıç 77. bölüm, 22 Mart 2026 Pazar günü saat 17:30'da TRT 1'de yayınlanacak.

