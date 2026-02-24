Türkiye Gazetesi
8 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 3.4 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi
Antalya merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldı. Gözaltı kararı verilen 72 şüphelinin hesaplarında 3 milyar 400 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
Özetle
- 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.
- 72 şüpheli tespit edildi.
- Şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 400 milyon TL işlem hacmi belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
