Kısa süre önce eksi 32,7 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçen Hakkari’de bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi 7’nci kattan minibüsün üzerine düştü. Minibüsün tavanı çöktü, araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü ile yaralanmadan kurtuldu.

Hakkari’de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir binanın 7'nci katından aşağı düşen kar kütlesi, seyir halindeki minibüse isabet etti.

Türkiyenin en soğuk yerinde korkunç olay! Ölümden döndü

MİNİBÜSÜN TAVANI ÇÖKTÜ

Şahap Aybar yönetimindeki minibüsün üzerine düşen kar kütlesi, minibüsün ön camında hasar oluşturdu. Sürücü olaydan yara almadan kurtulurken, minibüsün ise tavanı çöktü, araç kullanılamaz hale geldi.

“KİMSEYE BİR ŞEY OLMADI”

Seyir halindeyken büyük bir gürültüyle karın üzerine düştüğünü söyleyen araç sahibi Şahap Aybar, şöyle konuştu:

Araç hareket halindeyken 7'nci kattan büyük bir kar kütlesi minibüsün üzerine düştü. Şans eseri kimseye bir şey olmadı ancak aracım kullanılamaz hale geldi.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ

Türkiye'nin en soğuk yeri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi oldu. 1950 rakımlı ilçede gece saatlerinde en düşük sıcaklık eksi 32,7 derece olarak ölçülmüştü.

Meteoroloji tarafından gece yapılan ölçümlerde, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi Hakkari'nin 1950 rakımlı Yüksekova ilçesi olmuştu.

En düşük sıcaklık, ilçedeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda eksi 32,7 derece olarak ölçülmüştü. Araçların donduğu Yüksekova’da binaların çatılarında buz sarkıtları oluşmuştu. En düşük sıcaklıklarda Yüksekova'yı, eksi 31,3'le Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı kırsal Hacıömer Mahallesi, eksi 30,9 ile Ardahan Göle, eksi 30,4 ile Van Çaldıran ilçesinin kırsal Bezirhane Mahallesi ve eksi 29,9 ile Erzurum'un Karaçoban ilçesi takip etmişti.

