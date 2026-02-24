Ay sonunu getirmek için zorlu bir mücadele veren vatandaş, elinde kalan birikimleri değerlendirmek için de kılı kırk yarıyor. Daha iyi bir gelecek nedeniyle birikim yapan birçok kişinin aklında aynı soru var: Paramı neye yatırsam?



VATANDAŞIN YATIRIM TERCİHİ HANGİSİ? Altın ve gümüş son dönemin popüler yatırım araçları. Ancak dolar, euro, tahvil, borsa gibi farklı yatırım araçları da bulunuyor. Ayrıca ev ve araba almak gibi tercihlerde var. Peki vatandaş yatırım için en çok neyi tercih ediyor.



MERKEZ BANKASI İLK KEZ AÇIKLADI Merkez Bankası ilk kez Hanehalkı Beklenti Anketi'nin yayınladı. 3217 kişi ile yapılan ankette vatandaşın yatırım tercihleri dikkat çekti.



HER 2 KİŞİDEN 1'İNİN TERCİHİ AYNI Ankete katılan her 2 kişiden 1'inin yatırım tercihi aynı. Hatta tercihini bu yönde kullananların sayısı her geçen gün daha da artıyor.

VATANDAŞ PARAYI ALTINA YATIRIYOR Merkez Bankası şubat ayı Hane Halkı Beklenti Anketi'ne göre, vatandaşın 1 numaralı yatırım tercihi "güvenli liman" olarak bilinen altın. Türkiye'de yatırım yapan her 2 kişiden 1'inin tercihi altın.



Ankette yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı. Böylece "altın alırım" diyenlerin oranı yüzde 55,5 oldu.

VATANDAŞIN YATIRIM İÇİN İKİNCİ TERCİHİ Vatandaşın yatırım için ikinci tercihi ise ev, dükkan, arsa vb. almak oldu. Yatırım tercihini bu yönde kullanmak isteyenlerin oranı ocakta yüzde 31,2 iken şubatta yüzde 30 oldu.

"ARABA ALIRIM" DİYENLER ÜÇÜNCÜ SIRADA İlk iki sıra ile üçüncü sıra arasında ise büyük bir fark var. Üçüncü sırada "Araba alırım" diyenler yer aldı. Bu kişilerin oranı ise yüzde 3,7'den yüzde 3,3'e geriledi.



Vatandaşın diğer yatırım tercihleri ise şöyle: Vadeli mevduat: Yüzde 3,1

Döviz: 2,4

Borsa: 2,1

Dövize dayalı yatırım fonu: Yüzde 0,9

TL'ye dayalı yatırım fonu: Yüzde 0,7

Beyaz eşya, mobilya vb.: Yüzde 0,7



