Denizli’de kaya parçası kopmasına neden olarak çevredeki binalara zarar veren inşaat çalışmasında kazının kaçak olduğu ortaya çıktı. Belediyeden izin alınmadığı belirlenen kazı hakkında tutanak tutuldu.

Denizli’de Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 19 Şubat Perşembe günü boş arazide yapılan inşaat kazısı sırasında büyük bir kaya parçası kopmuş, zeminde toprak kayması meydana gelmişti.

İSTİNAT DUVARI YIKILMIŞTI

Kopan kaya parçası, arsanın yanında bulunan binaya zarar verirken, binanın istinat duvarı da yıkılmıştı. Kazı yapılan alanın üst kısmında bulunan binanın da toprak kayması sonucu temelinde boşluk oluşmuştu. Bina tahliye edilmiş, inşaattaki kazı çalışmaları ise durdurulmuştu.

KAZI KAÇAK ÇIKTI

Olay sonrasında yapılan incelemeler, korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan kazı çalışması için belediyeden izin alınmadığı ve yapılan kazı alanında gerekli önlemlerin alınmadığı tespit edildi. Merkezefendi Belediyesi ekipleri kaçak kazı hakkına tutanak tuttu.

“BİNAYA NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL”

İnşaatının temeli boşlukta kalan bina sahibi Erdal Varol, söz konusu olaya ilişkin şunları söyledi:

Yan parseldeki izinsiz kazı yapıldı. Yapılan kazı sırasında hem benim parselime hem de çevresindeki parsellerin sınırlarını fazladan girilerek kazı yapıldı. Ben kendi sınırıma girdiklerinin ikazını yaptığım halde kazıya devam ettiler ve sonucunda benim binama zarar verdiler. Şu anda binanın altındaki toprak kaydı. Binaya ne olacağı belli değil. Yıkılacak mı yıkılmayacak mı bilinmiyor. Ben daha inşaatı tamamlayamadan içine yerleşemeden binam kullanılamaz hale geldi.

“TÜM PARAMI BU BİNAYA YATIRDIM”

Binanın çevre için büyük tehlike oluşturduğunu belirten Varol, şöyle devam etti:

Yan binanın altını çökerttiklerini gördüm ve kepçe operatörüne uyarıda bulundu. Bu binanın altını zarar vermişsiniz, başkasının parseline girmişsiniz durun diğer tarafa da aynısını yaparsanız benim binama da zarar vereceksiniz dedim. Bana kazıyı bitireceklerini kendi alanlarını kazdıklarını söylediler. Ben buradan ayrıldıktan sonra tekrar benim parselimin yanında kazıya devam etmişler ve saat 10.48 toprağı kaydırmışlar. Benim binama ve komşunun binasına zarar verdiler. Bizler mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Ben tüm paramı bu binaya yatırdım, tamamlayamadan bina yıkılacak"

