Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki pastaneye daldı. Camı çerçeveyi indirerek içeri giren araç, içerideki müşterilere ve çalışanlara büyük korku yaşattı. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı o anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

