Çorum’un Alaca ilçesinde, D795 karayolu üzerinde seyir halindeki hayvan yüklü bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kamyonetin yan yattığı feci kazada sürücü ve beraberindeki iki yolcu mucizevi bir şekilde hafif sıyrıklarla kurtulurken, araçta bulunan 3 büyükbaş hayvan da yara almadan kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyen kazazedeler, hastaneye gitmeyi reddetti.

