Şarkıcı Hadise ve Gülşen'in de aralarında olduğu çok sayıda ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk'ün bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi. Haluk Şentürk, yıllardır menajerlik ve prodüktörlük sektöründe tanınan isimlerden biri.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması sürüyor.

Son olarak Haluk Şentürk'ün "yasaklı madde soruşturması" kapsamında Etiler'deki bir restoranda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Haluk Şentürk'ün menajerliğini yaptığı şarkıcılar arasında, Deniz Seki, Kamuran Akkor, Norm Ender ve Aşkın Nur Yengi gibi isimler de yer alıyor.

Bu sabah yapılan operasyonla Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör’ün de gözaltına alındığı belirtilmişti.

MENAJERLİK VE PRODÜKTÖRLÜK YAPIYOR

Yıllardır müzik sektöründe menajerlik ve prodüktörlük yapan Haluk Şentürk, sanatçıların kariyer yönetiminden kriz stratejilerine kadar geniş bir alanda tanınıyor.

