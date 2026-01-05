Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Doğukan Güngör'ün gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve bugüne kadar 36 kişinin tutuklandığı uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Burak Altındağ da gözaltına alındı.

Doğukan Güngör

ÜNLÜ İSİMLER TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl başlayan soruşturma kapsamında bugüne kadar oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, şarkıcı Aleyna Tilki, Yusuf Güney, Şeyma Subaşı gibi isimler gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Operasyonlarda gözaltına alınan isimlerden Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy, Hamdi Burak Beşer (MOMO restoranlarının sahibi), Mahmut Uğur Ziylan (FLO Ayakkabı Yönetim Kurulu Üyesi) tutuklanmıştı.

Öte yandan yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası