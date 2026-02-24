Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'ın konuğu olacak. Zorlu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek.

Maurizio Mariani

UEFA'nın açıklamasına göre; Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçında VAR'da (Video Yardımcı Hakem) Marco Di Bello, AVAR'da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) Daniele Chiffi görev yapacak.

