UEFA duyurdu: Nottingham Forest-Fenerbahçe maçına İtalyan hakem
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'a konuk olacağı maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
- 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak maçın hakemi Maurizio Mariani olacak.
- Yardımcı hakemler Daniele Bindoni, Alberto Tegoni, dördüncü hakem Matteo Marchetti olacak.
- VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da Daniele Chiffi görev yapacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'ın konuğu olacak. Zorlu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre; Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçında VAR'da (Video Yardımcı Hakem) Marco Di Bello, AVAR'da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) Daniele Chiffi görev yapacak.
