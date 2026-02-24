Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. İkinci yarının tamamını rakip ceza sahasında oynamasına karşın pozisyon üretmekte güçlük çeken sarı-lacivetlilerde forvet eksikliği dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında tamamen dolu tribünler önünde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, uzatma bölümünde Marco Asensio ile öne geçmesine karşın 10 kişi kalan rakibinden 90+10'uncu dakikada yediği golle beraberliğe razı oldu. İlker Yağcıoğlu, 1-1 sonuçlanan maçı yorumladı.

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın iki puan gerisinde bulunuyor.

"CEZA SAHASINDA BİTİRİCİ LAZIM"

TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan eski futbolcu, "İlk devrenin temposu oldukça düşüktü. Ona rağmen iki tane net pozisyon vardı. İkinci yarıda vitesi artırdı Fenerbahçe. Çerçevede bir tane bitirici lazım. Bu takım gol sıkıntısı çekmiyor, çok atıyor; Asensio gol buluyor, Talisca atıyor. Ancak bu tarz maçlarda sana bir tane bitici lazım" dedi.

İlker Yağcıoğlu

"EN-NESYRI OLSA KAZANMIŞTIN"

Jhon Duran'ın yanı sıra Faslı golcüyle de devre arasında yolların ayrılmasını hatırlatan İlker Yağcıoğlu, "Ceza sahasına 38 tane orta yapılmış. Bilsem ben En-Nesyri'yi yollamazdım. O tarz bir oyuncun olsa maçı kazanmıştın. En-Nesyri'ye böyle ortalar gelmiyordu. Kasımpaşa maçında Talisca'ya müthiş ortalar geldi" ifadelerini kullandı.

Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad forması giyiyor.

"RAKİP TAKIM KALENE BİR DEFA GELDİ"

Puan kaybının nedenini anlatan 59 yaşındaki yorumcu, "Fenerbahçe'de bir panik hali de vardı. İkinci devreye bakınca hakikaten talihsizlik. Bakıyorsun oyuna, kalene bir defa geliyor rakip atıyor. Sahada bir bitiricisinin olmaması puan kaybına sebep oldu. Buna başka bir şey demeye gerek yok" şeklinde konuştu.

