Savur GYO hisselerinin halka arzı için bu hafta 26 ve 27 Şubat tarihlerinde talep toplama işlemleri başlayacak. 2 Mart’ta da son talepler alınacak. Şirket 295 milyon 400 bin adet hisse satışı planlarken, bunun 118 milyon 160 bin adedi bireysel yatırımcılara ayrıldı. 500 bin bireysel talep gelmesi halinde, her yatırımcıya 236 lot (yaklaşık 859 TL’lik) hisse düşebileceği hesaplanıyor.

Geçtiğimiz günlerde halka arzı onaylanan Savur GYO için 26 ve 27 Şubat tarihlerinde talep toplama işlemleri başlayacak. Gelecek hafta 2 Mart’ta da son talepler alınacak.

1 ADET HİSSE 3,64 TL

Savur GYO bu halka arzla;

-295 milyon 400 bin adet hisse satışı gerçekleştirecek.

-1 hisse için 3,64 TL talep edilecek.

-Şirket bireysel yatırımcılara ise 118 milyon 160 bin adet hisse ayırdı.

-Bu durumda 500 bin bireysel talep gelmesi halinde, her yatırımcıya yaklaşık 236 lot (859 TL’lik) hisse dağıtılabileceği hesaplanıyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREYE?

Savur GYO’nun halka arz izahnamesinde yer alan bilgilere göre; halka arz geliri ile Kandilli projesinin tamamlaması ve yeni gayrimenkul yatırımlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Halka arz gelirinin %15’ine kadar kısmının ise işletme sermayesi olarak ayrılacağı belirtiliyor.

HALKA ARZA NASIL KATILIM SAĞLANIR?

Savur GYO’nun halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,1 milyar TL olması bekleniyor. Şirketin halka açıklık oranı ise %27,28’i bulacak.

Şirketin borsa kodu “SVGYO” olarak tanımlandı. Aracı kurum ya da banka hesaplarına giriş yapan yatırımcılar, bu kodla “yeni halka arz” menülerinden arama yaparak hisse talebinde bulunabilecek.

