Hafta sonunda Galatasaray’ın Konyaspor’a 2-0 mağlup olmasının ardından, borsada dünkü işlemlerde FB hissesi %9,84 primle tavan yapmıştı. Hisse fiyatı da 3,46 TL’ye çıkmıştı. Dün akşamki Kasımpaşa beraberliği sonrasında FB hissesinde bugün düşüş gözlemleniyor. İlk işlemlerde %-6,94 değer kaybı yaşayan FB hissesi 3,22 TL’den güne başladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, spor kulüplerinin maçlarda gösterdiği performans, borsadaki hisse hareketlerine de yansıyor.

Hafta sonunda lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 2-0 mağlup olmuş, puanı 55’te sabit kalmıştı. En yakın takipçisi Fenerbahçe ise 1 maç eksiğiyle 52 puanda bulunuyordu.

FB HİSSESİ ÖNCE TAVAN YAPTI

Dünkü Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı öncesinde liderin mağlup olması, FB hisselerine pozitif yansımıştı. Borsada %9,84 prim yapan FB hissesi 3,46 TL seviyesinden ve tavandan kapanış yapmıştı.

GS HİSSESİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Kasımpaşa karşısında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 1 puanla sahadan ayrıldı. Son durumda Fenerbahçe’nin puanı 53’e yükseldi. Galatasaray ise 2 puan farkla liderliğini sürdürüyor.

Bu arada dün GS hissesinde ise %-0,75 gibi sınırlı bir düşüşle 1,33 TL’den kapanış gerçekleşti.

FB BUGÜN GERİLEDİ

Dün akşamki Kasımpaşa beraberliğinin ardından FB hissesinde bugün ise düşüş gözlemleniyor. İlk işlemelerde %-6,94 değer kaybı yaşayan FB hissesi, 3,22 TL’den güne başladı. Galatasaray hissesi ise borsanın açılışında %1,5 primle 1,35 TL seviyesine yöneldi.

