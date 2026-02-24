Merkez Bankası Hanehalkı Beklenti Anketi'ni ilk kez açıkladı. Binlerce kişi ile yapılan ankette vatandaşın enflasyon ve dolar tahminleri ile yatırım tercihleri yer aldı. İşte sonuçlar...

Merkez Bankası tarafından ilk kez yayınlanan şubat ayı Hanehalkı Beklenti Anketi, 3217 kişi ile gerçekleştirildi.

ENFLASYON TAHMİNİ

Ankete göre vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 oldu.

EN ÇOK ZAM BEKLENEN ÜRÜNLER

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu. Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1 oldu.

Ankete göre, gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41 oldu.

DOLAR TAHMİNİ

Vatandaşın 12 ay sonrası dolar tahmini ise geriledi. Kur beklentisi bir önceki aya göre 0,71 TL azalarak 51,56 TL olarak gerçekleşti.

VATANDAŞIN YATIRIM TERCİHİ

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5 oldu. ikinci sırada yer alan “ev/dükkan/arsa vb. alırım” diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30,0 olarak gerçekleşti.

