ABD güçlerinin yatak odasından kaçırdığı Venezuela lideri Maduro ve eşi Cilia Flores'in akıbeti merak konusu. Çift bugün ilk kez New York'ta hakim karşısına çıkacak ancak halen Maduro'nun eşinin neden gözaltına alındığı bilinmiyor. Kocasının 'İlk savaşçı' olarak tanıttığı Flores'in geçmişine bakıldığında, ABD için nasıl bir tehdit oluşturabileceği ise açıkça görülüyor. İşte dava arkadaşlığından doğan aşk hilayesi ve Flores'in bilinmeyen yönleri.

2025 dünyada ve ülkemizde çalkantılı olaylarla son bulurken, 2026'ya da oldukça hareketli başladık.

3 Ocak gece saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir tehdit ettiği Venezuela'nın başkenti Caracas'ta art arda patlamalar meydana geldi. Kısa sürede gerçek ortaya çıktı; Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores yakalanarak New York'a götürüldü.

MADURO VE EŞİ CILIA FLORES DE YARGILANACAK

Operasyonun sebepleri için pek çok iddia ortaya atılırken Trump ağzındaki baklayı çıkardı, "Petrollerini biz işleteceğiz" dedi. Ancak bugün ABD'de hakim karşısına çıkacak olan Maduro'nun 'narko-terör' suçlamasıyla yargılanacağı duyuruldu.

Büyük yankı uyandıran olayın detayları dikkatle takip edilirken Maduro ile birlikte eşi Cilia Flores'in kaçırılması da üzerinde önemle durulması gereken noktalardan biri. Flores'in neden yargılanacağı resmen ilan edilmese de o aslında sıradan bir 'first lady' değil... Geçmişine bakıldığında yıllardan beri siyasetin içinde olduğu, hatta zaman zaman Maduro'dan bile üst düzey görevlerde yer aldığı biliniyor.

Maduronun eşi Cilia Flores neden kaçırıldı? İlk savaşçı olarak biliniyor, geçmişi ABDyi de korkuttu

DAVA ARKADAŞLIĞINDAN AŞK DOĞDU

1956'da doğan Flores, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra siyasete atıldı. Maduro'dan önceki lider Hugo Chavez'in önderliğinde Şubat 1992'de yapılan başarısız darbe girişimiyle hayatı bambaşka bir yöne kaydı. Flores, bu dönemde subayları savunan avukat ekibinde yer aldı. O dönemde de Chavez'in en yakınlarında bulunanlardan biri olan Maduro ile tanıştı.

Bu dönemde ilişkilerinin temelleri atılırken siyasi ideolojileri de aynı çizgide ilerledi, bir nevi dava arkadaşı oldular.

Maduronun eşi Cilia Flores neden kaçırıldı? İlk savaşçı olarak biliniyor, geçmişi ABDyi de korkuttu

ÜLKENİN İLK KADIN MECLİS BAŞKANI OLDU

Flores 2000 yılında meclise seçildi ve 2006'de tekrar seçilmesinin ardından ilk kadın meclis başkanı oldu. Parlamentoyu yönetirken oldukça tartışmalı kararlara da imza attı... Mesela basının meclis salonuna girmesini yasakladı, bu karar tartışmalara neden oldu.

FIRST LADY DEĞİL 'İLK SAVAŞÇI'

2012 yılında Chavez, Flores'İ Adalet Bakanı yaptı. Chavez'in hayatını kaybettiği Mart 2013'e kadar bu görevde kaldı, hemen ardından Maduro devlet başkanı oldu. Böylece resmen first lady oldu... Ancak Maduro bu ünvanı oldukça sosyetik buluyordu; eşi için daha sonra da sık sık kullanacağı şu söylemi dile getirdi: İlk savaşçı...

Maduronun eşi Cilia Flores neden kaçırıldı? İlk savaşçı olarak biliniyor, geçmişi ABDyi de korkuttu

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

2015'teki meclis seçimlerinde Flores yeniden meclise seçildi. Ağustos 2017'de ise meclisten ayrılıp, yeni seçilen tartışmalı Ulusal Kurucu Meclis'in bir üyesi oldu.

3 Ocak'ta ABD askerleri tarafından eşiyle birlikte yatak odasından kaçırılan 'İlk savaşçı'nın akıbeti, bu gelişmeler ışığında merakla bekleniyor.

Maduro ve eşi, bu akşam Türkiye saati ile 20.00'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası