İstanbul Bağcılar’da kavga eden gençleri uyaran Oğuzhan Çöpür, grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve ardından ailesine tehdit mesajları gönderilmişti. Konuyla ilgili gözaltına alınan yaşı küçük 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olay, 12 Şubat’ta İstanbul Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan metro istasyonu çıkışında meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşından küçük kalabalık bir grup, bir çocuğu köşeye sıkıştırarak darbetmeye başladı. O sırada bölgede arkadaşlarını bekleyen Oğuzhan ve Taha Çöpür kardeşler duruma müdahale ederek grubu kavga etmemeleri yönünde uyardı.

UYARDI, 6 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Darp edilen çocuk olay yerinden uzaklaşırken, Çöpür kardeşlerle grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine çıkan arbedede gruptaki bir kişi, elindeki bıçakla Oğuzhan Çöpür’e saldırdı. Genç, vücudunun 6 farklı yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

TEHDİT MESAJLARIYLA BASKI

Olayın ardından kaçan şüpheliler kısa sürede yakalanırken, aile bu kez tehdit mesajlarıyla karşı karşıya kaldı. İddiaya göre saldırganların yakınları, aileyi şikâyetçi olmamaları yönünde mesajlar göndererek baskı kurmaya çalıştı.

TUTUKLANAN 3 ÇOCUK CEZAEVİNDE

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde baba Fevzi Çöpür’ü tehdit ettiği belirlenen 3 yaşı küçük şüpheli 21 Şubat’ta gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 çocuk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

