Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, Premier Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Liverpool'a son anlarda gelen golle 1-0 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Nottingham Forest, sahasında Liverpool'u konuk etti.

NOTTİNGHAM'A SON DAKİKA ŞOKU

City Ground'da oynanan müsabakayı konuk ekip Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Alexis Mac Allister kaydetti.

ATEŞ HATTINDAN UZAKLAŞAMADI

Ligde kalma mücadelesi veren Nottingham Forest, 27 puanla düşme hattının bir sıra üstünde 17. sırada yer aldı. Liverpool ise 45 puanla 6. sırada yer buldu.

Nottingham Forest - Liverpool

BİR SONRAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Nottingham Forest, Avrupa Ligi'nde 26 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe'yi rövanş maçında konuk edecek. Nottingham, Premier Lig'in bir sonraki haftasında ise Brighton deplasmanına gidecek. Liverpool ise ligde gelecek hafta sahasında West Ham United'ı konuk edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası