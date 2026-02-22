Tam 53 gündür çığ altında! Kayıp çoban için her gün ölçüm yapılıyor
Artvin’in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025’te meydana gelen çığda kaybolan çoban Bülent Gezer için arama çalışmaları risk nedeniyle kontrollü şekilde sürüyor. Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, sahada ekiplerden son durumu aldı.
- 31 Aralık 2025'te Artvin Ardanuç'ta meydana gelen çığda çoban Bülent Gezer kayboldu.
- Arama kurtarma çalışmaları, bölgedeki yüksek ve devam eden çığ riski nedeniyle geçici olarak durduruldu.
- Çığda mahsur kalan 6 çobandan 3'ü kurtulmuş, 2'sinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
- AFAD ekipleri bölgede günlük risk analizi yapıyor ve yeni çığ oluşumları tespit ediyor.
- Güvenlik koşulları sağlandığında kayıp çobanı bulma çalışmalarının hızlandırılacağı belirtildi.
Artvin’in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığda kaybolan çoban Bülent Gezer için yürütülen arama kurtarma ve risk ölçüm çalışmaları devam ediyor. Olayda sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık 1.200 küçükbaş hayvan çığa maruz kalmıştı. Çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.
RİSK SEVİYESİ HALA YÜKSEK
Olumsuz hava koşulları ve artan çığ riski nedeniyle arama çalışmaları 3 Ocak’ta geçici olarak durdurulmuştu. AFAD ekipleri ise bölgede her gün ölçüm, gözlem ve risk analizi yapmaya devam ediyor. Son incelemelerde yeni çığ oluşumlarının tespit edildiği ve risk seviyesinin hâlâ yüksek olduğu bildirildi.
GÜVENLİK SAĞLANINCA ÇALIŞMA HIZLANACAK
Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, sahaya giderek ekiplerden son durumu aldı. Başkan Yılmaz, çığ tehlikesinin devam ettiğini belirterek, arama çalışmalarının risk ortadan kalktığında yeniden başlatılacağını açıkladı.
Başkan Yılmaz, ekiplerin kontrollü şekilde sahayı takip ettiğini ve güvenliğin sağlanmasının öncelikli olduğunu ifade etti. Risk analizleri tamamlandıktan sonra kayıp çobanın bulunması için çalışmaların hızlandırılacağı belirtildi.