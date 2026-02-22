Artvin’in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025’te meydana gelen çığda kaybolan çoban Bülent Gezer için arama çalışmaları risk nedeniyle kontrollü şekilde sürüyor. Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, sahada ekiplerden son durumu aldı.

Artvin’in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığda kaybolan çoban Bülent Gezer için yürütülen arama kurtarma ve risk ölçüm çalışmaları devam ediyor. Olayda sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık 1.200 küçükbaş hayvan çığa maruz kalmıştı. Çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

RİSK SEVİYESİ HALA YÜKSEK

Olumsuz hava koşulları ve artan çığ riski nedeniyle arama çalışmaları 3 Ocak’ta geçici olarak durdurulmuştu. AFAD ekipleri ise bölgede her gün ölçüm, gözlem ve risk analizi yapmaya devam ediyor. Son incelemelerde yeni çığ oluşumlarının tespit edildiği ve risk seviyesinin hâlâ yüksek olduğu bildirildi.

GÜVENLİK SAĞLANINCA ÇALIŞMA HIZLANACAK

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, sahaya giderek ekiplerden son durumu aldı. Başkan Yılmaz, çığ tehlikesinin devam ettiğini belirterek, arama çalışmalarının risk ortadan kalktığında yeniden başlatılacağını açıkladı.

Başkan Yılmaz, ekiplerin kontrollü şekilde sahayı takip ettiğini ve güvenliğin sağlanmasının öncelikli olduğunu ifade etti. Risk analizleri tamamlandıktan sonra kayıp çobanın bulunması için çalışmaların hızlandırılacağı belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası