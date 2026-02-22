Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a hastane gemisi gönderme önerisini reddederek, “Bizde ücretsiz tedavi sunan bir kamu sağlık sistemi var” dedi. Öte yandan Trump’a sosyal medyada rastgele açıklamalar yapmak yerine doğrudan diyalog çağrısı yaptı.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a bir hastane gemisi gönderme teklifine cevap verdi. Nielsen, Trump’ın önerisini not ettiklerini belirterek, “Ancak bizde vatandaşlara ücretsiz tedavi sunan bir kamu sağlık sistemi var. Bu bilinçli bir tercihtir” dedi.

Başbakan Nielsen, Grönland’ın ABD ile diyalog ve işbirliğine açık olduğunu vurgularken, Trump’a sosyal medyadaki açıklamaları yerine doğrudan kendileriyle iletişim kurmasını tavsiye etti.

NE OLMUŞTU?

Trump, daha önce satın almak istediğini söylediği Danimarka toprağı Grönland’a hastane gemisi göndermek için Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte çalıştığını açıklamıştı. Kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan paylaşım yapan Trump, “Harika Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte hasta olan ve orada bakımı yapılmayan birçok insanla ilgilenmek üzere Grönland’a büyük bir hastane gemisi göndereceğiz. Yolda” ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray ve Louisiana Valisi Landry’nin Ofisi, geminin Danimarka veya Grönland tarafından talep edilip edilmediği ve yardıma ihtiyaç duyan kişilerin kimler olduğu sorularına cevap vermedi.

Daha önce Grönland’ı satın almak istediğini dile getiren Trump, bu fikre karşı çıkan Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti. Danimarka ve Avrupa liderleri ise adanın satılık olmadığını sert şekilde belirtmişti.

