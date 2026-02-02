ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir yemekte "Kanada’yı 51’inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland 52’inci, Venezeula da 53’üncü eyalet olabilir" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cumartesi akşamı başkent Washington’da gerçekleştirilen prestijli Alfalfa Kulübü yıllık yemeğinde sıra dışı açıklamalar yaptı.

Basına kapalı olan etkinlikte, ABD siyasetinin ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Trump, konuşmasında mizahi bir dil kullanarak hem politik hem de coğrafi konularda şaka yollu ifadelerle salonu hareketlendirdi.

KANADA 51, GRÖNLAND 52, VENEZUELA 53...

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon ve FED Başkanı Jerome Powell gibi isimlerin de bulunduğu salonda konuşan Trump, salondaki bazı katılımcılara hitaben, “Bu odada nefret ettiğim birçok kişi var, ama çoğunuzu seviyorum” diyerek espriyle başladı. Ardından Grönland ile ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Trump, "Grönland’ı işgal etmeyeceğiz. Onu satın alacağız. Hiçbir zaman Grönland’ı 51’inci eyalet yapma niyetim olmadı. Ben, Kanada’yı 51’inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland 52’inci, Venezuela da 53’üncü eyalet olabilir" dedi.

"FAİZ DÜŞMEZSE DAVA EDECEĞİM"

Trump, konuşmasında ekonomi ve finans konularına da değinerek, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh hakkında şaka yollu bir uyarıda bulundu. Başkan, “Eğer faiz oranlarını düşürmezse, onu dava edeceğim” ifadelerini kullandı, ardından bunun da mizahi bir söylem olduğunu belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası