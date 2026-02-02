Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşlarıyla vedalaştı: İmzaya gidiyor
Fenerbahçe'de Suudi ekibi Al-Ittihad'e transfer olması beklenen Youssef En Nesyri, Kocaelispor müsabakasının ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Fenerbahçe'nin son oynadığı Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan Faslı golcü Youssef En Nesyri, karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
AL-ITTİHAD'E İMZA ATACAK
HT Spor'un haberine göre; Kocaeli'de takımla vedaşan En-Nesyri, salı günü İstanbul'dan ayrılacak ve Suudi Arabistan'a giderek Al-Ittihad'e imza atacak.
Fenerbahçe forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
