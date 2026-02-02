Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-0 mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalar yaptı. Tedesco, Kocaelispor maçında takım olarak iyi olmadıklarını belirterek, "Adam adama markajda problem yaşadık, bunu aşacak çözümler vardı. Bunu da uygulamak için cesaretli olmanız gerekiyor. Taktiksel esneklik gösterecek duruma sahibiz" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Marco Asensio mest etti, Sadettin Saran ayakta alkışladı

Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek’in bu şehirden yetiştiğinin hatırlatılması ve Talisca’nın pozisyonunun sorulması üzerine Tedesco, "Bu isimlerin bu şehirden olduğunu biliyorum. Harika atmosfer vardı. Futbola aşk ve tutku inanılmazdı. Burada oynamak zor. Bize de zor anlar oluşturdular. Maça giriş yapmakta zorlandık. Talisca atılsa bizim için zor olurdu. 10 kişi kalsak zorlanabilirdik. Kırmızı mı değil mi bilmiyorum. İsmail bugün çok iyiydi. Çok fazla 90 dakika oynadı. Bugün kasığında bir ağrı hissetti. Bu kadar çok orta sahamız olduğu için mutluyuz" cevabını verdi.

"BAŞARISIZ OLACAĞIM HİSSİYATINI KAPILSAYDIM GELMEZDİM"

Tedesco, transfer gündemine ilişkin soruya ise, "Sezonun ilk yarısında oynadığımız takımı ben kurmamış olsam bile Fenerbahçe’den teklif aldığımda ilk an takıma baktım. Eğer bir takımda başarılı olacağıma inanmazsam oraya gitmem. Bu takım için başarılı olacağıma inandım. Başarısız olacağım hissiyatını kapılsaydım gelmezdim. Bu takımla sözleşme imzaladığım andan itibaren benim takımım oldu. Takımımdan çok mutluyum. Transfer penceresi henüz kapanmadı. Transfer penceresi kapandıktan sonra son düşüncemi söyleyeceğim. Dedikodular hakkında yorum yapamam" diye konuştu.

"BU ATMOSFER BİZLER İÇİN ZORLUYDU"

Kocaelispor’a karşı deplasmanda oynamanın zor olduğuna değinen İtalyan teknik adam, "Takım olarak belli şablonları var. Bek oyuncusu kant oyuncusuna dikine pas atıyor. İyi bir takıma karşı oynadık. Petkovic pivot santrfor gibi oynuyor. Ceza sahasında tilki gibi. 4-3-3 oynadığınız zaman merkezde 1 orta saha ile oynuyorsunuz, bir 6 numara, bir 8 numara. Oyuncuların hepsi bu oyuna uygun. Taraftarların sahaya yansıttığı enerji de etkiliydi. Bizler her oynadığımız maçtan önce rakibin güçlü yanlarını oyuncularımız gösteriyoruz. Her zaman önde baskı yapmak istiyoruz. Fenerbahçe olarak belli bir kimliğimiz var ve bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Her zaman kendi DNA’mızı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. İlk 20 dakika zorlu geçti. İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtmak mümkün değildi. Adam adama markaj kolay değildi. Bu atmosfer bizler için zorluydu" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN TAKIM OLARAK İYİ DEĞİLDİK"

Göztepe ve Kocaelispor maçlarında takımın performansıyla ilgili konuşan Tedesco, taktiksel esneklikle ilgili şunları söyledi:

"Göztepe maçında harika bir performans sergilemiştik. Yüzde 82 topa sahiptik, oyunu kontrol ettik. Göztepe maçının zor olduğunu sizler de gördünüz. Maalesef iyi bir sonuç alamadık. Futbolda önemli olan sonuç almanızdır. Herkes sezon sonunda yüzdelik topa sahip olduğunuzu değil, kaç puan aldığınıza bakar. Bugün de takım olarak iyi değildik. Adam adama markajda problem yaşadık, bunu aşacak çözümler vardı. Bunu da uygulamak için cesaretli olmanız gerekiyor. Biz elbette topa sahip olmak istiyoruz. Oyuncularımızdan istediğimiz bir planımız var. Oyuncular maç içerisinde bir şey görüyorlarsa ben akıllı olmalarını isterim. Eğer bu şekilde yapmasaydık sonuç farklı olabilirdi. Taktiksel esneklik gösterecek duruma sahibiz. Biraz Youssef ile uzun topları tercih ettik. Bunu yapmasaydık kazanamayabilirdik."

"YENİ GELEN OYUNCULAR ÇOK HIZLI ADAPTE OLUYOR"

"Her zaman oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Günün sonunda oyuncu profiline göre adapte olmanız gerekiyor. Sidiki takımıza katıldı. Genç ve yetenekli oyuncu. Arkaya koşular yapabilecek, sırtı dönük oynayabilecek bir oyuncu. Matteo ve Musaba takıma adapte oldular. En başından beri burada olan oyuncuları tebrik etmemiz gerekiyor. Arka arkaya maçlar oynuyoruz. Yeni gelen oyuncular da çok hızlı adapte oluyorlar. Takım da buna yardımcı oluyor. Bu da takımda herkesin iyi karaktere sahip olduğunu gösteriyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası