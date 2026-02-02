Fenerbahçe'den Ajax'a transfer olması beklenen Fred'in ayrılığının iptal olduğu, Hollanda ekibinin kiralama bedelini yüksek bulduğu iddia edildi.

Ara transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de ayrılacak isimler gündeme gelirken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre; orta sahasını güçlendirmek için Fred'i kadrosuna katmak isteyen Ajax, transferden son anda vazgeçti.

KİRALAMA BEDELİNİ YÜKSEK BULDU

Bu transferin gerçekleşmemesinin sebebi olarak Fenerbahçe Kulübü'nün 3.5 milyon avro kiralama bedeli talep etmesi gösterildi.

Sarı lacivertli yönetimin istenen bu bedelde indirime gitmesi halinde, Fred transferinin tekrardan değerlendirilebileceği öne sürüldü.

