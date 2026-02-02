Mersin’in Akdeniz ilçesinde bir otomobilin refüjde bekleyen yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kazanın, sürücünün tırı sollamaya çalıştığı sırada gerçekleştiği bildirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Mersin’in Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Bekirde Kavşağı’nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil refüjde bekleyen yayalara çarptı.

Olay, saat 20.45 civarında Tarsus istikametinden Mersin yönüne seyreden araçla gerçekleşti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirlendi. Kaza sonucu 3 kişi de yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

TIRI SOLLARKEN YAYALARA ÇARPMIŞ

Kazayla ilgili ilk bilgilere göre, sürücünün doğu-batı istikametinden gelen bir tırı sollamaya çalıştığı sırada kontrolünü kaybederek refüjde yayalara çarptığı ifade edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Mersin Valisi Atilla Toros ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kazanın ardından bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Toros, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

