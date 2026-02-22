Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimken, çarşamba gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgası kapıya dayanıyor. Perşembe günü İç Anadolu ve Doğu Anadolu kar yağışının etkisi altına girerken, cuma günü sıcaklıkların sert şekilde düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Akdeniz, Karadeniz’in büyük bölümü ile Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok ilde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Yağışların etkili olacağı iller arasında Sakarya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kayseri, Niğde, Tunceli, Bingöl ve Erzincan da yer alıyor. Antalya’nın iç kesimlerinde de sağanak geçişleri bekleniyor. Sivas, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis ve Iğdır çevrelerinde ise kar yağışı etkisini gösterecek. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don riski öne çıkarken, özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahminine göre ise hafta boyunca hava koşulları daha da sertleşecek. Çarşamba günü itibarıyla sıcaklıklarda düşüş başlayacak. Yurdun büyük bölümünde yağmur etkili olurken 41 şehirde kar yağışı görülecek.

CUMA GÜNÜ SICAKLIK ÇAKILACAK Perşembe günü İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini artıracak. Haftanın en dikkat çeken günü ise cuma olacak.Cuma günü sıcaklıklar ülke genelinde sert şekilde düşecek ve kış şartları yeniden hissedilecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, güneydoğu kesimlerde güney yönlü rüzgarlar etkili olacak. Yetkililer, ani sıcaklık düşüşü, buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

