24 Şubat İzmir planlı elektrik kesintisi listesi GDZ Elektrik tarafından yayımlandı. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahallede saat saat kesinti uygulanacak. Gediz Elektrik planlı kesinti sorgulama ekranı üzerinden kesintiden etkilenen bölgeler ve elektriklerin verileceği saatler kontrol edilebiliyor.

İzmir genelinde sürdürülen altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında 24 Şubat 2026 Salı günü çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve elektriklerin verileceği saatler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

GDZ İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 24 ŞUBAT!

Aliağa - Yalı - 16:00

Bayındır - Söğütören, Çamlıbel, Kızılcaağaç, Atatürk, Hacı İbrahim, Hatay, Sadıkpaşa, Tokatbaşı, Yeşilova, Karahalilli, Fırınlı, Elifli - 12:00

Bayındır - Elifli - 18:00

Bayındır - Havuzbaşı, Necati Uza, İbrahimçavuş, Çırpı Cami - 16:00

Bayraklı - Adalet - 16:00

Bergama - Zeytindağ, İsmailli, Koyuneli - 15:00

Bergama - Sağancı - 16:00

Bergama - İncecikler - 17:00

Bornova - Işıklar, Egemenlik - 14:00

Bornova - Ümit, Gökdere, Işıklar, Egemenlik - 15:00

Buca - Zafer - 16:00

Çeşme - Musalla, Çiftlik, Altınkum - 16:30

Çiğli - Balatçık, Şirintepe, Güzeltepe, Atatürk, İzkent - 17:00

Foça - Hacıveli, Ilıpınar, Yeniköy, Yenibağarası, Kemal Atatürk - 16:00

Güzelbahçe - Çamlı, Yelki - 17:00

Karabağlar - Basın Sitesi - 16:00

Karşıyaka - Demirköprü, Şemikler - 15:00

Kemalpaşa - Çınarköy, Sekiz Eylül - 13:00

Kemalpaşa - Çınarköy, Sekiz Eylül - 16:00

Kemalpaşa - Çınarköy, Sekiz Eylül, Atatürk - 17:00

Kiraz - Suludere - 17:00

Kiraz - Çayağzı, Sarıkaya, Karaburç, Altınoluk - 17:45

Menderes - Gümüldür Cumhuriyet - 18:00

Menderes - Altıntepe, Cüneytbey - 17:00

Menemen - Ulus - 15:00

Menemen - Gazi Mustafa Kemal, 85. Yıl Cumhuriyet - 16:00

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

Ödemiş - Zafer, Anafartalar - 12:00

Ödemiş - Cevizalan, Üçkonak, Kutlubeyler, Bucak - 15:30

Ödemiş - Süleyman Demirel - 16:00

Ödemiş - Bademli, Ovakent, Gölcük, Dolaylar, Mursallı, Oğuzlar, Bayırlı, Çağlayan - 17:00

Selçuk - Cumhuriyet - 16:00

Torbalı - Kırbaş, Arslanlar, İnönü - 16:00

Urla - Kalabak - 12:00

Urla - Bademler - 17:00

