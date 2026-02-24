Yalancı bahar sonrası ilçede sürpriz! Kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu
Ağrı'da son günlerde etkisini gösteren sıcak havanın ardından kar yağdı. Patnos ilçe merkezinde etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer yaklaşık 40 santimetreyi buldu.
Ani hava değişimi, Ağrı'nın Patnos ilçesi genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanırken, birçok ara sokak ve bağlantı yolunda araçlar ilerlemekte zorlandı.
EKİPLER ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri, ana arterler başta olmak üzere yol açma ve kar temizleme çalışmalarına başladı.
Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar ise havaların ısınmasının ardından yeniden bastıran kar yağışının kendilerini hazırlıksız yakaladığını belirterek, özellikle günlük hayatın ve ticaretin olumsuz etkilendiğini belirtti.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, bölgede soğuk ve yağışlı havanın bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.