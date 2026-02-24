TOKİ Uşak kura sonuçları canlı yayında açıklanıyor! 24 Şubat 2026 Salı günü saat 11.00’de noter huzurunda başlayan kura çekimiyle birlikte Uşak genelinde inşa edilecek konutların hak sahipleri belirlenmeye başlıyor. Kura çekilişinin başlamasıyla birlikte gözler TOKİ kura sonucu sorgulama ekranına ve asil/yedek isim listelerine çevrildi. İşte, TOKİ Uşak kura sonucu sorgulama ve isim listesi ekranı...

24 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen Uşak TOKİ kura çekimi, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde noter huzurunda başladı. Merkez ile birlikte Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçelerini kapsayan toplam 2 bin 558 konut için hak sahipleri kura ile belirleniyor. Çekilişin başlamasıyla birlikte sonuçların yer alacağı sorgulama ekranı ve isim listelerinin yayımlanacağı resmi adresler başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANIYOR

TOKİ tarafından Uşak’ta yapılacak konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 24 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştiriliyor. Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanıyor.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçların aynı gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Başvuru yapan adaylar, kura sırasında belirlenen hak sahipliği durumlarını isim listeleri üzerinden kontrol edebilecek.

TOKİ UŞAK ASİL/YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte asil ve yedek hak sahipleri listesi TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşen listeler e-Devlet sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.

Başvuru sahipleri T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadığını öğrenebilecek. Aynı ekran üzerinden başvuru kategorisi ve sözleşme sürecine ilişkin bilgiler de takip edilebilecek.

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Uşak kura sonuçları iki farklı kanal üzerinden sorgulanabilecek. İlk olarak TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanan listeler üzerinden isim kontrolü yapılabilecek. Bunun yanı sıra e-Devlet Kapısı üzerinden hak sahipliği durumu bireysel olarak görüntülenebilecek.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte sözleşme takvimine ilişkin duyurular da aynı kanallar üzerinden yapılacak.

TOKİ UŞAK HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ’nin Uşak projeleri kapsamında Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde toplam 2 bin 558 konut inşa edilecek. İşte ilçelere göre konut dağılımı...

İli İlçe Proje Adı Konut Sayısı Uşak Merkez Uşak Merkez 1570 / 500000 Sosyal Konut Projesi 1570 Uşak Banaz Uşak Banaz 300 / 500000 Sosyal Konut Projesi 300 Uşak Eşme Uşak Eşme 300 / 500000 Sosyal Konut Projesi 300 Uşak Karahallı Uşak Karahallı 100 / 500000 Sosyal Konut Projesi 100 Uşak Sivaslı Uşak Sivaslı 94 / 500000 Sosyal Konut Projesi 94 Uşak Sivaslı (Pınarbaşı) Uşak Sivaslı (Pınarbaşı) 94 / 500000 Sosyal Konut Projesi 94 Uşak Ulubey Uşak Ulubey 100 / 500000 Sosyal Konut Projesi 100

