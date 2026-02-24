TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde kura heyecanı devam ederken, hak sahipliği belirleme sürecinde kritik öneme sahip olan başvuru numarası nasıl öğrenilir merak ediliyor. Çekiliş sonuçlarını anlık takip etmek isteyen vatandaşların sistem üzerinden hangi adımları izlemesi gerektiği merak konusu.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri sürerken hak sahipliği sürecini takip etmek isteyen adaylar TOKİ başvuru numarası sorgulama işlemlerine yöneldi. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuru numarası ile isim listeleri kontrol edilebiliyor.

TOKİ BAŞVURU (ÇEKİLİŞ) NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ başvuru numarası, konut ya da iş yeri başvurusu sırasında yapılan ödeme sonrasında verilen banka dekontu üzerinde yer alıyor. Başvuru ücretini yatıran vatandaşlar, dekontta bulunan bu numara ile kura çekilişlerini ve sonuçları takip edebiliyor.

Başvuru numarası aynı zamanda e-Devlet sistemi üzerinden de görüntülenebiliyor. “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut / İş Yeri Başvurusu” menüsüne giriş yapan kullanıcılar, başvuru bilgileriyle birlikte çekiliş için kullanılan numaraya ulaşabiliyor. Böylece kura sonuçları açıklandığında isim listeleri bu numara üzerinden kontrol edilebiliyor.

TOKİ BANKA BAŞVURU NUMARASI SORGULAMA

TOKİ banka başvuru numarası sorgulama işlemi için ilk yöntem ödeme yapılan bankadan alınan dekontun kontrol edilmesi oluyor. Banka şubesi, internet bankacılığı ya da mobil bankacılık üzerinden yapılan ödemelerde de dekont dijital olarak görüntülenebiliyor.

Bunun yanı sıra e-Devlet üzerinden başvuru durumu, kategori bilgisi ve başvuru numarası birlikte görülebiliyor.

