Nesli tükenme tehlikesi altında olan, kedigiller familyasına ait bir tür olan ve "ormanın hayaleti" olarak bilinen vaşak, Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde görüntülendi.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Kemaliye ilçesi kırsalında kamerayla kayıt altına alınan vaşak, kayalık alana doğru giderek gözden kayboldu.

"Ormanın hayaleti" olarak bilinen vaşaklar, zaman zaman fotokapanlara yakalanıyorlar.

